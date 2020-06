De Nicola: “L’alimentazione è importante nel prevenire gli infortuni. Il Napoli è in buone mani”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli: “Il Napoli già da tempo, da quando c’ero io, ha sempre provveduto a cercare persone che sapessero dare indicazioni scientifiche serie. Penso che tutto sommato, al di là dell’organizzazione, ci sono tanti modi di vedere. Tante persone credono in un certo tipo di alimentazione, altri in altri tipi di alimentazione. Noi dobbiamo affidarci a persone di cui ci fidiamo e considerare che, in particolare nel calcio Napoli, il medico attuale è un nutrizionista dello sport. Credo siamo in buone mani. L’alimentazione e gli infortuni hanno un nesso, guardando in particolare al tipo di attività che si svolge. C’è stato un periodo in cui noi medici dello sport eravamo quelli che consigliavano gli integratori ed io ero uno di quelli. Sembrava che i cibi dei quali ogni atleta si nutre, avessero un certo contenuto di sostanze nobili, fondamentali per svolgere bene attività fisica. Se 40 anni fa era sufficiente mangiare un piatto di verdure, adesso ne dobbiamo mangiare 3 perché la verdura attuale non contiene gli stessi principi di una volta”.