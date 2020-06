DAZN, Marcolin: “La solidità difensiva è un punto di forza del Napoli”

Non era assolutamente facile. Il Napoli poteva avere un calo, dovuto al successo in Coppa ed il Verona è la sorpresa, neanche poi tanto, di questo campionato. Dario Marcolin ha visto gi azzurri in crescita, e ne ha apprezzato la solidità difensiva: “Ho visto una crescita ulteriore per il Napoli, Gattuso ha trovato nella tecnica e nella solidità difensiva dei punti di forza. Koulibaly e Maksimovic non fanno passare nessuno. Il Verona ha fatto una grande partita con due sbavature solo sui calci piazzati”