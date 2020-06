DAZN, Juric: “Gattuso è un uomo vero, ha insegnato al Napoli a soffrire”

Durante la gara, Juric e Gattuso, si sono beccati. Forse come facevano quando stavano sul terreno di gioco. A fine partita, il tecnico scaligero, nel commento del post gara, fa i complimenti al suo collega: “Il Napoli ha vinto su due calci piazzati, i ragazzi hanno giocato bene, ma non hanno concretizzato. I miei attaccanti si sono trovati di fronte Koulibaly e Maksimovic, non è facile per nessuno, figuriamoci per loro che hanno un’esperienza di serie A limitata. In questo periodo quel che mi preoccupa maggiormente sono gli infortuni. Sul Napoli dico che adesso è una squadra cha ha una mentalità vincente perchè sa soffrire, Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. E’ un uomo vero, ha passato un brutto momento, ma sono contento per ciò che sta ottenendo”