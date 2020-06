DAZN, Guidolin a Zielinski: “Devi fare gol, devi fare 10 gol all’ anno”

Zielinski è stato uno dei migliori in campo, l’allenatore che lo ha scoperto, Francesco Guidolin ha commentato la partita tra Verona e Napoli. Al termine della gara, al momento delle interviste, bel siparietto tra i due. Piotr riceve i complimenti da Guidolin che lo giudica il migliore in campo. “Devi fare gol lo vuoi capire o no?“, gli ha detto il suo ex tecnico, “un centrocampista come te deve fare dieci gol all’ anno!” -“La penso come lei, mister, verranno i miei gol, verranno!”