DAZN, Gattuso: “Ghoulam meritava l’occasione di oggi”

Al termine della gara del Bentegodi, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, commenta la vittoria azzurra ai microfoni di Dazn: “In questo momento c’è bisogno di tutti, questa poteva essere la partita di Lozano, la prossima potrebbe essere quella di Younes. Con i 5 cambi c’è la possibilità per tutti. Io non porto rancore, mai. Contro il Verona è difficile giocare bene, io credo che il Napoli abbia fatto un’ottima partita in entrambe le fasi. Abbiamo giocato palla a terra, accettando il pressing, è da un po’ di tempo che avverto la sensazione di una squadra in crescita e che palleggia molto bene. Bisogna solo non forzare le giocate, mi piace come stiamo tenendo il campo, dobbiamo migliorare con i terzini. Abbiamo lavorato a livello aerobico, abbiamo lavorato sulla linea a 4, la società ha messo a disposizione attrezzature e i giocatori a casa hanno fatto quello che chiedevamo. Ghoulam non riusciva a dare continuità ai suoi allenamenti, per il giocatore che è e per come sta lavorando, meritava l’occasione che ha avuto oggi. Le valutazioni contrattuali non le faccio io, Milik sa che lo rispetto e lo apprezzo, anche perchè andare a trovare uno meglio di lui, attualmente, mi sembra difficile…”