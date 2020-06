Con le 5 sostituzioni, tutti pronti a giocare

Il recupero delle energie è e sarà fondamentale. La gestione delle risorse e delle energie diventa determinante. Sembra che giocheranno, di volta in volta, tutti i componenti della rosa. Già a partire dalla gara con il Verona. Quando bisognerà affrontare gli eventuali problemi fisici e la gestione dei diffidati. Cambierà, quindi, il minutaggio dell’era Gattuso. Manolas tende al pieno recupero. I parametri di valutazione atletici, mostrano che gli elementi della rosa sono in condizioni soddisfacenti. E sono quasi tutti pronti a giocare dal primo minuto. Oppure, comunque, ad affrontare fasi importanti di gara. Considerati i cinque cambi disponibili. Lozano e Ghoulam, per esempio, scalpitano. Da parte incomprensioni e vicissitudini. Un rinnovato spirito. Il messicano e l’algerino, potrebbero essere i simboli di una gestione diversa. Pronti a disputare uno spezzone già al Bentegodi. In particolare, Ghoulam sente che questo finale di stagione possa essere quello della rinascita. Il tecnico, Gattuso, lo ha spiegato più volte. Anche dopo la vittoria in finale di Coppa Italia. Tutti sono risorse. Ed il messaggio sembra sia stato recepito da tutti i componenti del gruppo.

Fonte: Il Mattino (Marco Giordano)