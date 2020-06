Clamoroso retroscena sull’esonero di dicembre di Ancelotti

Il Napoli aveva vinto per 4-0 contro il Genk e il club attraverso un comunicato aveva deciso di esonerare Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore dell’Everton nei guai anche per l’evasione fiscale in Spagna, ormai non aveva più feeling con i giocatori, anzi. Sarebbero stati proprio i calciatori azzurri a chiederne l’esonero, nonostante che l’ex tecnico di Milan, Real Madrid, Chelsea e Psg li abbia sempre difesi. Una storia tra Ancelotti e il Napoli durata un anno e mezzo e l’unico sfogo fu per il mancato rigore contro l’Atalanta per il fallo in area su Llorente da parte di Kjaer.

Fonte: Il Mattino