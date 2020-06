Callejon stasera partirà dalla panchina al Bentegodi contro il Verona

Sono queste le indicazioni degli ultimi allenamenti con Politano titolare da esterno destro nel tridente di attacco. Molto probabile una staffetta con il suo inserimento in corso d’opera, come è avvenuto nella semifinale di coppa Italia contro l’Inter e poi nella finale con la Juve a parti invertite con Josè che ha cominciato dal primo minuto e l’ex interista inserito nel secondo tempo. Una serata speciale per lui quella dell’Olimpico di Roma, toccante l’immagine delle sue lacrime mercoledì sera dopo la vittoria della coppa Italia. E il ringraziamento di Gattuso nel discorso a centrocampo alla squadra prima della consegna della coppa Italia per il grande attaccamento mostrato da chi era in scadenza di contratto. Fonte: Il Mattino