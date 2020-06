Callejon sfoglia la margherita, restare o lasciare dopo Napoli-Spal

Per Josè Maria Callejon saranno giorni davvero di riflessioni, di scelte, ma soprattutto potrebbero essere gli ultimi 180 minuti con il Napoli. Al momento lo spagnolo non ha ancora scelto se restare fino al 31 Agosto, oppure andare via dopo la partita contro la Spal. Il suo agente Quillon non si è ancora sbilanciato, anche se considera l’offerta del club azzurro davvero interessante. La moglie di Callejon nel frattempo smentisce dell’accordo con la società partenopea, dicendo che è una fake news. Il calciatore iberico tra l’altro non ha ancora deciso il futuro anche con un’altra squadra, le lacrime post Coppa Italia sono l’emblema di un suo attaccamento al Napoli e alla tifoseria. Ancora qualche giorno e si saprà il suo futuro, sfogliando la margherita.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport