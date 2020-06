Arkadiusz Milik, il suo profilo dall’agosto 2016 ad oggi

Siamo intorno alla mezzanotte di un mercoledì di Coppa. Rigore decisivo. Se lo realizza, la Coppa Italia in palio, la vince il suo Napoli. Contro l’avversario degli avversari. Tale Juventus F.C.. Freddo, come sa essere la sua terra natia d’inverno, Arek Milik inizia la rincorsa verso la palla posta sul dischetto. Pochi passi felpati. Poi, un leggero balzello. Per disorientare il grandissimo guardiano della porta. Tale Gianluigi Buffon. Che parte in tuffo alla propria destra. L’elegantissimo sinistro di Milik, indirizza il pallone dalla parte opposta. GOOOOOOOOOOOO!!!. E, su Instagram, il trionfo degli azzurri lo celebra così: «La gioia per la coppa Italia rende tutto più bello, anche me». Anche noi…Grazie Arek…

Fonte: Il Mattino