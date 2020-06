Verona/Napoli (ore19,30) – Dubbio Milik-Mertens. Per Juric un ballottaggio in difesa

Domani sera alle ore 19,30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, i padroni di casa tenteranno il sorpasso contro il Napoli di Gattuso. Gli scaligeri dovranno fare a meno tra gli altri dell’infortunato Pessina e dello squalificato Borini, Juric quindi potrebbe puntare su Zaccagni alle spalle di Di Carmine, mentre ancora Badu per Veloso. In difesa ballottaggio Gunter-Empereur. Gli azzurri invece con il dubbio Milik-Mertens, con il belga che sembrerebbe in vantaggio sul polacco con Politano e Insigne sugli esterni. In porta in leggero vantaggio Ospina su Meret, mentre sarà convocato Lobotka.

Fonte: Corriere dello Sport