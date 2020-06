UFFICIALE CALCIO FEMMINILE – Matteo Panchera confermato sulla panchina dell’Hellas Verona

Per l’Hellas Verona non è stata una stagione semplice, ma alla fine è riuscito a salvarsi, confermando così la serie A femminile. Arriva l’ufficialità del rinnovo sulla panchina degli scaligeri Matteo Panchera. «Sono molto felice di questa riconferma e ringrazio la società per avermi dato ancora l’opportunità di allenare l’Hellas Verona Women. Sarà un’avventura per certi versi nuova, perché subentrare a metà stagione non è come iniziare dalla preparazione, per cui ci sarà un modo diverso nel proporre le cose. Oggi affrontiamo un campionato di livello sempre più elevato, ma più la Serie A è competitiva e più da parte mia c’è entusiasmo nell’affrontare la stagione. Sono pronto per ripartire e vivere questa nuova esperienza».

Fonte: hellasveronawomen.it