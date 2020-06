Tutti abili ed arruolati, per Verona rientra anche Lobotka

Ieri Lobotka si riunito al gruppo, con un recupero abbastanza veloce dopo il risentimento muscolare alla vigilia della semifinale contro l’Inter. Il centrocampista, quindi, sarà tra gli abili per la sfida di domani sera al Bentegodi contro il Verona. Organico al gran completo per mister Gattuso. Tutti pronti, quindi, anche il terzino algerino Ghoulam che potrebbe tornare a giocare qualche spezzone di partita in questa lunga serie di partite ravvicinate. A disposizione anche Ospina, grande protagonista nella semifinale contro i nerazzurri di Conte. Gli azzurri sosterranno oggi l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno e in tardo pomeriggio viaggeranno in aereo in direzione Verona, ritiro previsto nei dintorni della città veneta e ritorno a Napoli domani sera dopo la partita.

Il Mattino