Borghi: “Rrahmani di livello internazionale, mentre Amrabat è ovunque”

Il telecronista DAZN, Stefano Borghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il Napoli ha già preso Amir Rrahmani, ma domani lo affronterà da avversario? Sì, è una delle stranezze di questa situazione che viviamo a causa del Coronavirus. Di testa è davvero fortissimo, non a caso ha vinto più duelli aerei di tutti in Italia. Questo dato la dice lunga sulle sue abilità. E’ un giocatore di livello internazionale, come ha dimostrato anche in passato”.

Napoli-Verona?

“Il Napoli non dovrà sottovalutare l’Hellas Verona, è una signora squadra. Amrabat non ha spiegazioni umane su come possa essere presente ovunque. La difesa rimane la meno battuta in Serie A nel 2020. La squadra scaligera è forte e difficile da superare L’Hellas fissa la salvezza come obiettivo e non guarda ad altri punti, ma la formazione di Juric è molto forte. I numeri del Verona ne testimoniano la compattezza. Il Verona ha il rendimento interno di Juve e Lazio, perdendo solo due partite contro squadre al di sotto del settimo posto in classifica. Ha vinto tutte le partite contro le ultime quattro, tirandosi fuori dalla lotta per non retrocedere con gli scontri diretti. Per me è una candidata seria ad andare in Europa League“.