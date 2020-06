Sky, Ugolini: “Ecco i ballottaggi in vista della sfida di domani contro il Verona”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Può darsi che Gattuso non abbia convocato Manolas per permettergli di recuperare completamente e non rischiare contro il Verona in una partita molto fisica. Dovrebbe tornare Ospina tra i pali, Mario Rui in ballottaggio con Politano e Milik in pole per una maglia da titolare. Piccolo problema alla caviglia per Allan ma nulla di grave visto che risulta tra i convocati”.