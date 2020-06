Domani alle ore 19,30 allo stadio “Bentegodi” l’Hellas Verona affronteranno il Napoli per la ventisettesima giornata di campionato. Per gli scaligeri tre cambi, Gunter in difesa, Veloso a centrocampo e Zaccagni al posto dello squalificato Borini. Per gli azzurri un solo dubbio, chi come centravanti Mertens favorito su Milik, in porta Ospina avanti su Meret.

Fonte: sport.sky.it