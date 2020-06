Serie A,27° giornata:Il Milan passa facile a Lecce.Pari tra Fiorentina e Brescia!

Serie A,27° giornata:

Lecce-Milan: 1-4

Al Via del Mare Di Lecce il Milan passa per 4-1. Il primo gol nasce con Calhanoglu che trova libero Samu Castillejo che piazza la palla all’angolino per il gol del vantaggio.Nella ripresa il Lecce trova il pari con un rigore , che viene trasformato da Mancosu.Passano due minuti ed i rossoneri tornano in vantaggio.Bonaventura sfrutta un rimpallo e la mette in rete.Ancora Milan ,stavolta con Rebic che in contropiede batte facile il portiere.Il quarto gol arriva con un colpo di testa di Leao ,servito da Conti dentro l’area.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tatchidis, Mancosu (86′ Shakov); Saponara (86′ Vera), Falco; Lapadula (46′ Babacar). All. Liverani

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer (40′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo (67′ Salemaekers), Kessiè (86′ Paquetà), Bennacer, Bonaventura (86′ Biglia); Calhanoglu; Rebic (67′ Leao). All. Pioli

Ammoniti: Pioli, Lucioni, Gabbia

Fiorentina-Brescia : 1-1

Al Franchi di Firenze finisce in pari. Sono gli ospiti a trovare la rete del vantaggio con Donnarumma,che dal dischetto non sbaglia.I viola rispondono poco dopo con Pezzella, che da calcio d’angolo di testa non lascia scampo al portiere avversario.