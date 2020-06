Serie A/ La Juventus riparte con una vittoria a Bologna

BOLOGNA-JUVENTUS

PRIMO TEMPO

Dopo la sconfitta in Coppa Italia la Juventus riprende la corsa scudetto da Bologna. Partenza forte della Juventus che sfiora il gol prima con Cristiano Ronaldo da fuori area, poi sul tap-in Bernardeschi di fa stoppare da Denswil. Al 21′ l’arbitro Rocchi va al VAR ed asswgna il rigore per i bianconeri per fallo di Dwnswil su De Light. Ronaldo va sul dischetto e non sbaglia. 0-1. Raddoppiano i bianconeri al 36′ su un fantastico gol a giro di Dybala servito di tacco da Bernardeschi, piazza il pallone nell’ angolo alto e nulla può Skorupski. Ci prova il Bologna nel finale di primo tempo ad accorciare la gara ma la Juventus termina i primi 45′ sul 2-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Juventus vuole chiudere il discorso è va vicina terza rete su gran tiro di Bernardeschi, ma è bravo Skorupski a deviarla sul palo. Al 72′ Ronaldo sul contropiede trova la conclusione, ma calcia di poco a lato. La squadra di Sarri gestisce il risultato di doppio vantaggio mentre Bologna si prova ad accorciare a partita ma non riesce a trovare la rete. Al 90′ Ronaldo trova anche il 3-0 ma nel momento dell’ assist Douglas Costa è in offside. Conferma il VAR. Termina 2-0 la sfida del Dall’Ara, la Juventus riparte da una vittoria in campionato e si porta monetanemane a +4 sulla Lazio.

TABELLINO

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel(70’Poli), Svanberg(57’Palacio), Soriano(75’Dominguez); Orsolini(81’Juwara), Sansone(81’Cangiano); Barrow. All.: Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Krejci, Mbaye, Corbo, Dominguez, Poli, Baldursson, Palacio, Juwara, Cangiano, Bonini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio(65’Danilo), Bentancur, Pjanic(70’Ramsey), Rabiot(70’Matuidi), Bernardeschi, Dybala(78’Douglas Costa), Ronaldo. All.: Sarri.

A disposizione: Pinsoglio, Danilo, Wesley, Rugani, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Vroni.

.

STADIO: Dall’Ara, Bologna.

ARBITRI: Rocchi di Firenze, Longo – Lo Cicero, IV: Rapuano, VAR: Chiffi, AVAR: Galetto.

RETI: 21′ C.Ronaldo(J), 36′ Dybala(J).

NOTE: Ammoniti Soriano(B), De Sccglio(J), Bentancur(J), Espulso Danilo(J)

Rec.+2-1°t, +5-2°t.

A cura di Antonio Bisesti.