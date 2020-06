Serie A -(21,45) Bologna/Juve, così in campo secondo il CdS

I bonus per la Juve sono finiti. Non ci sono più alibi né giustificazioni: conta soltanto vincere. La Juve si rituffa nella missione scudetto con un carico di dubbi, incertezze e tensioni da cui sembrava essersi affrancata prima della sosta per la pandemia. La vittoria con l’Inter aveva regalato segnali significativi e promettenti, rapidamente svaniti invece cento giorni dopo. L’orologio è tornato indietro alla sconcertante notte di Lione, dopo i centottanta minuti di Coppa Italia. Il secondo trofeo stagionale è sfuggito, e già questo è un grosso fardello, ma a preoccupare maggiormente sono l’involuzione dei bianconeri, la difficile sintonia tra l’allenatore e la squadra, il rapporto ai limiti del gelo con Ronaldo, i rumor su frizioni (smentite) sparse qua e là con il gruppo. Fonte: C dS