All’andata fu un pareggio beffardo per il Milan, che subì la rete del 2-2 di Marco Calderoni nei minuti di recupero. Oggi in casa del Lecce non sarà semplice, ma Stefano Pioli non può sbagliare più, e il ritardo in classifica impone ai rossoneri di giocare queste dodici sfide finali di campionato con il piede pigiato sull’acceleratore. Fonte: CdS