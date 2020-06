Rrahmani contro il suo futuro. Il kosovaro con doppia nazionalità

Quella di domani non potrà che essere una partita speciale per Rrahmani che affronterà quelli che in gran parte saranno i suoi compagni nella prossima stagione. In stagione ha collezionato 25 presenze diventando in poco tempo il punto fermo della difesa di Juric che anche domani sera si affiderà a lui per cercare di arginare l’attacco del Napoli. Dicevamo della sua nazionalità: è kosovaro ma con cittadinanza albanese, motivo per il quale ha giocato sia con l’una che con l’altra nazionale. Under 21 e due gare con l’Albania, poi da settembre 2016 ha scelto di sposare causa del Kosovo, squadra della quale è diventato anche capitano dal 2019. Non esattamente una novità per lui che tra il 2016 e il 2019 fece infuriare i tifosi croati, passando da un anno all’altro dalle file della Lokomotiva a quelle della Dinamo Zagabria. Fonte: Il Mattino