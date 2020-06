Victor Osimhen è il prescelto del Napoli per il dopo-Milik

Arek Milik condiziona in tutti i sensi il mercato del Napoli. Perché se decidesse di non rinnovare, come nella situazione attuale, il suo contratto in scadenza nel 2021. Il club lo cederebbe in estate. Al tempo stesso sempre il centravanti polacco, realizzando contro la Juve il rigore decisivo per la Coppa Italia, contribuisce a cambiare anche le prospettive di mercato. Questo trofeo ha ricreato un ambiente positivo a Castel Volturno e soprattutto a ridare ambizioni a tutti. Anche a un De Laurentiis arrabbiato e un po’ demotivato dall’autunno disastroso della squadra.

Ora che con la Coppa Italia c’è pure la certezza della qualificazione alla prossima Europa League. Che comunque garantisce un minimo di introiti. La probabile assenza dalla Champions nella prossima stagione diventerebbe meno problematica per i bilanci sani del Napoli, che dunque ora può operare una ripartenza convinta sugli investimenti.

PISTA FRANCESE

Ecco perché l’astro nascente Victor Osimhen, 21enne attaccante del Lille, anche se ha mezza Europa che lo segue può diventare un obiettivo concreto del Napoli. Il nigeriano ha tutti i numeri per diventare un asso a livello internazionale e proprio per questo si parla di una sua valutazione oltre i 50 milioni. Oggi quella cifra fa meno paura al Napoli. Perché al tempo stesso se Milik partirà non sarà certamente per pochi spicci (c’è l’Atletico Madrid e altri club spagnoli interessati, dunque appare improbabile che la Juve possa “sfilarlo” al Napoli), così come il club azzurro ha altri giocatori (leggi l’algerino Ounas) che possono interessare il Lille, il cui presidente Gerard Lopez ha buoni rapporti col collega De Laurentiis, che grazie a Gattuso ora oltre a difendere la propria società si sta riavvicinando alla squadra. Fonte: Gazzetta dello Sport