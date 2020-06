Nel Napoli in versione estiva prevalgono le vittorie. La storia

Non è la prima ma forse sarà l’ultima volta, pandemie permettendo. Nella sua storia di quasi 94 anni il Napoli ha giocato ben 101 gare di campionato tra giugno e luglio, escludendo le coppe. Ben 70 in serie A, o Prima Divisione, 28 in serie B e tre nei play off (persi) di serie C nel recente 2005. Il bilancio è di sostanziale equilibrio, con 42 vittorie, 37 sconfitte e 22 pareggi. Disparate le storie legate alle partite estive degli azzurri, tra gioie, dolori e rinvii per eventi più o meno eccezionali.

Dario Sarnataro (Il Mattino)