Napoli, si ri-comincia: la preparazione per il tour de force

Dopo la bellissima vittoria di Coppa, da domani si comincia a fare sul serio in campionato. Periodo anomalo, ritmi incalzanti. Un tour de force, senza dubbio. In campo ogni 3 giorni fino al 2 agosto, e poi il Barcellona il prossimo 8 agosto al Camp Nou. Non è difficile prevedere che la preparazione, per un periodo così complicato, verrà rivista, modificata e analizzata costantemente . Così, dopo i carichi delle settimane che hanno preceduto le due sfide di Coppa Italia, Gattuso ha abbassato molto il coefficiente di fatica degli allenamenti. Uno scarico che diventa determinante per la gestione delle energie: ci sarà un modo di lavorare nel training center che porterà i calciatori ad allenarsi anche mentre sono in campo, anche mentre stanno disputando le 12 gare di campionato. Ora, a Castel Volturno, si studiano gli avversari. Gattuso non cambia la sua logica: costruzione dal basso, squadra corta e ricerca della profondità, ma adattandosi alle caratteristiche di ogni avversario. Anche per questo, lunghe sedute video per lo studio delle due fasi e di allenamenti tattici specifici molto intensi.

Il Mattino