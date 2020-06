Milik sta bene, è carico, se la gioca con Mertens e vuole essere in campo dal primo minuto

Sorrisi, euforia, grande entusiasmo di Milik in questi giorni caratterizzati dai festeggiamenti per la vittoria in coppa Italia e la possibilità concreta di partire titolare martedì sera a Verona, squadra che affondò già all’andata con la sua doppietta decisiva, i suoi primi gol in questa stagione (tre in totale le reti nelle due partite contro i gialloblù con quello segnato al Bentegodi nel 3-1 del 2017-2018). Arek se la gioca con Mertens e Gattuso potrebbe riproporre la staffetta visti i tanti impegni ravvicinati degli azzurri. Sta bene il polacco da un punto di vista atletico e ora è molto carico anche sotto il profilo psicologico. La situazione contrattuale non lo condiziona, la testa è sul campo, su questo finale di stagione del Napoli con la corsa Champions e poi la sfida importantissima e di grande prestigio contro il Barcellona. E a fine stagione si definirà il suo futuro, il suo contratto è in scadenza tra un anno (il suo ingaggio è di 2.5 milioni), a Napoli arrivò nel 2016, acquistato dall’Ajax per 32 milioni. Fonte: Il Mattino