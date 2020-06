Milik, il Napoli accorcia i tempi: in 3 le big che lo seguono

Il Napoli dovrà risolvere la situazione Milik. La società non pare essere insicura, vorrebbe legare a sè l’attacante polacco, ma come riporta anche La Gazzetta dello Sport, il giocatore “Dovrebbe rinnovare ma, finora, ha respinto le offerte del club e se non dovessero esserci novità entro la fine del mese, verrà ceduto. A lui è interessata la Juventus ed un paio di club di Premier League (Arsenal e Tottenham)”. La punta azzurra, che probabilmente non vive bene il continuo ballottaggio con Mertens, ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli non vuole rischiare di perderlo a zero il prossimo anno. Per questo, i tempi devono accorciarsi. Se non ci saranno sviluppi in merito, durante la prossima finestra di mercato Milik potrebbe salutare Napoli ed il Napoli.