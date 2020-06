Meret-Ospina, Gattuso ha la strategia per il finale di stagione

Uno dei ballottaggi in questo finale di stagione per Gattuso è sicuramente quello del portiere. Meret e Ospina sono stati determinanti per la conquista della Coppa Italia, il colombiano contro l’Inter ha salvato il pareggio, mentre l’estremo difensore friulano contro la Juventus, parando su Cr7 e il primo rigore di Dybala. Il tecnico del Napoli ha deciso che li alternerà per questo finale di stagione, avranno le loro opportunità. “Vi alternerete per le ultime 12 partite”. Contro l’Hellas Verona Ospina, mentre la Spal sarà Meret, tra l’altro ex del match. Il club partenopeo li terrà entrambi anche per la prossima stagione.

Fonte: Repubblica