MERCATO – Da Maksimovic a Politano, il Napoli ha le idee chiare sulle riconferme

Il Napoli sa perfettamente che dovrà avere le basi solide per la prossima stagione e i calciatori da riconfermare la prossima stagione non mancano. Oltre ai portieri che resteranno entrambi, anche se Ospina chiederà ancora la continuità come quest’anno, c’è Maksimovic. Il difensore serbo, ad un passo dal rinnovo fino al 2025, ha dimostrato grande solidità contro Inter e Juventus, decisivo per la conquista della Coppa Italia. Anche Manolas resterà, come Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne di difesa. A centrocampo l’unico dubbio è Allan, ma per il resto i cinque resteranno, con Zielinski vicino al sì del rinnovo. Infine l’attacco, conferma per Mertens fino al 2022, ci saranno Insigne, Politano e da Settembre anche Petagna. Insomma si costruisce la squadra del futuro e le certezza non mancano.

Fonte: Antonio Giordano CdS