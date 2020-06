MERCATO – Callejon e Milik sono ad un passo d’addio in casa Napoli

Il Napoli sa perfettamente che dovrà cedere alcuni elementi della rosa e poi acquistare, come ha detto Giuntoli in un paio di circostanze. Il primo sarà Josè Callejon, sarà la settimana decisiva, se accettare la proposta del club azzurro, compreso il prolungamento di due mesi, oppure andare via già da Luglio. La Spagna lo corteggia con Siviglia e Valencia che puntano sull’esterno d’attacco. L’altro calciatore in questione è Arek Milik, il polacco non ha accettato l’offerta del rinnovo ed è seguito da diverse squadre. Juventus e Milan in Italia, Tottenham e Atletico Madrid dall’estero. De Laurentiis però non vuole fare sconti, non accetta scambi e chiede 50 milioni, non sarà semplice per la concorrenza. Il Napoli non cede facilmente i suoi giocatori, perciò chi li vuole dovrà cacciare tanti soldi.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport