Marrucco: “Ancelotti? Probabilmente Napoli non era la piazza per lui”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenutov Fulvio Marrucco, avvocato: “Koulibaly resta? Non parliamo mai di mercato. Sicuramente il prossimo sarà un mercato atipico, i club non sono troppo disponibili ad investire cifre investite in questi anni. Tutto il mercato subirà un ribasso. Il Napoli si può permettere di pagare ancora un giocatore dall’ingaggio di Koulibaly? Dal momento in cui il Napoli potrebbe non partecipare alla prossima Champions League, il monte ingaggi diminuisce. Ancelotti? Non credo esistano giocatori che giocano contro un allenatore. Però da testimonianza diretta, parlando con giocatori ed ascoltando Mertens, a volte scoccano scintille all’interno di uno spogliatoio che portano il senso di appartenenza ad un livello differente. Probabilmente Napoli non era la piazza per Ancelotti, è un peccato aver sprecato questa stagione. Abbiamo buttato il campionato più equilibrato degli ultimi anni”.