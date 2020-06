Manolas out per Verona, ecco perché non è stato convocato

Kostas Manolas sarà assente per la trasferta di campionato in programma domani sera a Verona, insieme al greco non convocato nemmeno Malcuit. Secondo Sky Sport, il difensore da poco rientrato in gruppo, e mister Gattuso non intende rischiarlo nel match contro l’Hellas, ma preferisce gestire il pieno recupero in vista delle prossime partite.