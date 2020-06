Messi – Il 10° rinnovo per il 10: Ecco le cifre del contratto

Messi e il Barça rinnovo al 2023

BARCELLONA – L’operazione 10º rinnovo di Leo Messi è ufficialmente cominciata. In attesa di capire se e quando arriveranno i possibili rinforzi estivi Lautaro Martinez, Pjanic e Neymar, il Barça si è già messo di buona lena per chiudere la negoziazione più importante, quella che mira a trattenere, a questo punto, a vita il sei volte Pallone d’Oro in blaugrana.

Della questione, da qualche giorno, ne stanno parlando direttamente il padre-procuratore Jorge e il presidente del club, Josep Maria Bartomeu, che la prossima primavera chiuderà il suo secondo mandato, senza possibilità di ricandidarsi, e che vuole congedarsi lasciando in eredità al successore un ultimo Barça sotto il segno di Leo. Le parti avrebbero già trovato un’intesa di massima sulle questioni principali, anche se in considerazione dell’importanza del contratto, si sta lavorando di cesello per definire gli ultimi dettagli.

I NUMERI

A quanto pare, il Barça e il clan Messi sarebbero pienamente d’accordo sulla scadenza, fissata per il 30 giugno del 2023. Quando Leo avrà compiuto da pochi giorni i 36 anni. Altri 24 mesi, pertanto, rispetto all’attuale legame che scadrebbe nel 2021. Anche per quanto riguarda l’entità del super stipendio non ci sarebbero grossi problemi. Si parla, infatti, della piena conferma della cifra prossima ai 40 milioni netti a stagione che fanno del genio di Rosario il calciatore più pagato del pianeta.

In considerazione della crisi economica post Covid-19 e degli anni che inesorabilmente avanzano anche per lui, l’argentino ha opportunamente evitato di chiedere il ritocco al rialzo che aveva accompagnato tutti i precedenti prolungamenti. Mentre la società ha comunque voluto ribadire, attraverso lo stipendio più alto del pianeta, il suo status di miglior calciatore del mondo. Anche la clausola rescissoria di 700 milioni non dovrebbe essere toccata. Come l’altra clausola, ormai un classico degli ultimi accordi, che permette a Leo di andarsene liberamente alla fine di ogni stagione. Previo avviso entro il primo giugno di ogni anno. Fonte: CdS