Jonas Boldt (d.s. Amburgo): “Lozano? Mi piacerebbe averlo nella nostra rosa”

L’Amburgo gioca nella serie B della Bundesliga, quindi punterà alla promozione in massima serie, però nel frattempo si guarda al mercato come detto ad Espn il d.s. del club tedesco Joans Boldt: “Lozano? Ci piacerebbe averlo nella nostra rosa. Certo non è semplice con la situazione che viviamo di convincerli ad indossare la nostra maglia, però con un pizzico di fortuna ed un progetto serio, non si esclude nulla. Ora però pensiamo ad ottenere la promozione”. Oltre all’Amburgo, il messicano piace anche alla Premier League, sempre che il Napoli lo metta in vendita.

Fonte: ilmattino.it