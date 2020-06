Il Napoli fa i cambi anche a …tavola! Lo ha chiesto Gattuso

L’attenzione nella preparazione di un periodo di 12 gare in 40 giorni (13 in meno di 50 se si somma anche il match con il Barcellona) non può che esser valutato anche in tutti gli aspetti della vita dei calciatori. Gattuso ha chiesto al suo staff di preparare un planning anche per riposo ed alimentazione. Dovendo recuperare, bisogna assimilare gli alimenti giusti per il reintegro delle energie: se ogni fisico è diverso, anche il piano di reintegro delle energie non può che essere diverso per ogni calciatore ed è così che sono arrivate indicazioni personalizzate per ottenere la più alta resa fisica possibile. Ed è arrivata anche un’altra raccomandazione importante: dopo qualche ora di giusto festeggiamento, tutti i componenti della rosa devono osservare le giuste ore di riposo, anche queste programmate. Marco Giordano. Fonte: Il Mattino