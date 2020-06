Il calcio e le televisioni: Sky e Dazn fanno il pieno all’ asta

Il calcio è ormai tv. E’ chiaro a tutti. Ed assicurarsene i diritti è economicamente rilevante. Anche se pare non si siano registrati gli incrementi sperati. Per la Bundesliga ed il quadriennio 2021-2025 sembra proprio così. Le cifre ufficiali saranno rese note oggi, ma Bild e Kicker hanno anticipato un calo dei proventi rispetto ai 4,64 miliardi di euro generati per il quadriennio precedente. Viene confermata la posizione preminente come pay-tv di Sky Deutschland che avrebbe ottenuto l’esclusiva di tutte le 200 partite in calendario in Bundesliga il sabato, nei turni infrasettimanali e l’intero calendario della Serie B. Dazn avrebbe più che raddoppiato la sua offerta streaming (da 40 a 106 partite). I ricavi dell’asta avrebbero risentito del disimpegno dei colossi come Amazon, RTL, Netflix, Facebook, You Tube, Deutsche Telekom.

CdS