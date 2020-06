Hysaj chiede la cessione: non gradisce il ballottaggio a destra

Già la scorsa estate il Napoli ed Elsed Hysaj sembravano ai saluti. La musica non è cambiata. Il terzino pare non gradisca il ballottaggio con Di Lorenzo, per cui preferirebbe una destinazione dove potere giocare di più. Anche La Gazzetta dello Sport mette in evidenza la volontà del difensore albanese: “E col recupero di Manolas, ci sarà competizione anche tra i centrali di difesa. Quella concorrenza che non piace, però, a Hysaj: lui non vuole contendersi il ruolo con Di Lorenzo e ha chiesto di andare via”. Sembra che veramente si sia giunti al momento del distacco. Ma visto il mercato anomalo di questa stagione, niente appare scontato…