Gli incerti – Da Koulibaly a Hysaj, il Napoli attende le proposte

Il mercato è da considerare un caveau, dove si depositano soldi e le fortune dei risparmiatori, il Napoli in questo ha un tesoretto importante e ci vorrà tutta la determinazione delle pretendenti per avere la meglio. Ad esempio Koulibaly piace a Liverpool e Manchester United, però il valore è sui 100 milioni, nessuno sconto. Stesso discorso vale per Allan, AdL anche in questo caso chiede tra i 40 e i 50 milioni, c’è l’Everton dove Ancelotti farebbe follie per averlo. Infine Hysaj, l’albanese fino a qualche mese fa era sicuro di essere ceduto, ora invece ci potrebbe essere un tentativo per farlo restare, visto le prestazioni e la fiducia che gli sta dando Gattuso. Sono i tre “incerti” per i partenopei, tra coloro che sono sospesi e ci vogliono intorno ai 150 milioni per portarli via.

Fonte: Antonio Giordano CdS