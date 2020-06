Giudice Sportivo: Borini salta il Napoli, e Gasp non sarà in panchina

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai recuperi di campionato. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini (espulso nel match contro il Sassuolo), è stato squalificato per un turno. Motivo per cui non sarà in panchina nel prossimo turno contro la Lazio.

Squalificati anche: