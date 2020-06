Conferenza stampa Ivan Juric: “Ottimo lavoro di Gattuso, noi proveremo a fare punti”

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i partenopei di mister Gattuso, il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato della sfida del “Bentegodi”. “Il Napoli? Sappiamo che affronteremo una squadra in salute, ha trovato un suo equilibrio e il merito è anche di mister Gattuso. Sappiamo che non sarà una partita facile, proveremo ad ottenere un buon risultato, guai se non ci provassimo. Obiettivi? Sempre la salvezza, la matematica ancora non ci dà la certezza di essere ancora in serie A, perciò pensiamo ad ottenere il massimo. Peccato non poter contare su Borini, un rosso contro il Cagliari che considero eccessivo, devo valutare anche lo stato di forma di Pessina e Badu per domani contro gli azzurri. Di Carmine? Aveva bisogno di conoscere la categoria, ora sta trovando continuità in zona gol, come per Lazovic che sta facendo sempre meglio”.

La Redazione