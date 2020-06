Con Rrahmani il Napoli fece una trattativa veloce, ecco tutti i dettagli

Rrahmani, 26 enne difensore kosovaro di cittadinanza albanese: per assicurarselo, il Napoli ha versato nelle casse del Verona 14 milioni di euro, con eventuali 1,5 milioni di bonus. Il calciatore, di suo, ha firmato un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione: investimento non male se si considera che quello in corso è il suo primo campionato di serie A. Ma il Napoli non ha avuto dubbi, e dopo aver lavorato a fari spenti sul centrale kosovaro ha presentato subito l’affondo buono nel mese di gennaio. Una trattativa non troppo lunga e impegnativa, perché una volta contattato dal club azzurro, il giocatore non ha più avuto dubbi. È anche grazie alla forte volontà del giocatore che il Napoli è riuscito a battere la concorrenza delle altre pretendenti (c’era anche l’Inter sul centrale del Verona)arrivando prima di tutti. Fonte: Il Mattino