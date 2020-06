Chiariello: “Uno tra Sepe e Contini tornerà. Penso che Ospina andrà via”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “La nuova fase che oggi campeggia sui siti è il via libera di Gattuso a Meret ammettendo di aver azzerato le gerarchie. Dovrebbe giocare Ospina contro il Verona e Meret contro la SPAL fino a decidere chi difenderà la porta contro il Barcellona. Gattuso finalmente sta sdoganando Meret che ha la giusta maturità per giocare in una grande squadra. Attendiamo che la crescita sia compiuta e capire il Napoli cosa vorrà fare con questi portieri: c’è un posto in rosa da liberare, Sepe o Contini devono tornare. Penso che Ospina andrà via”.