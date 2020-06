CdS Campania – “FUTURNAPOLI”. Gli intoccabili sono quattro

Chi, come e quando? Però qualcosa si sa, adesso del FuturNapoli: per esempio, cosa sarà. «Il 70% dei giocatori attuali resteranno con noi». C’è quindi più di una certezza, poi è chiaro, resteranno le oscillazioni e anche le variabili del mercato: ma, elementare Watson, se ne andrà il restante 30%, su venticinque in organico fanno sette, forse otto, calciatori non dipenderà dal tempo ma dalle schegge imprevedibili del mercato. Però il Progetto è stato abbozzato, ha le sue priorità, riparte da Gattuso e dai una serie di rinnovi: Mertens l’ha appena firmato, Maksimovic e Zielinski lo faranno (probabilmente) in settimana, Milik ha già deciso che vorrà guardarsi intorno e quindi, non potendo lasciarlo andare in scadenza tra dodici mesi, il Napoli lo venderà. E poi si vedrà, perché quello che vi può sembrare sicuro oggi non lo è affatto domani. Antonio Giordano (CdS)