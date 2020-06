Callejon e Rrahmani, casi diversi, ma il 30 giugno diventa 31 agosto

In entrata ed in uscita. In casa azzurra ci sono entrambi. Giocatori che da contratto, il 30 giugno, dovevano lasciare o arrivare a Casa Napoli. Nel caso specifico, su Tuttosport si legge della situazione contrattuale di Callejon e Rrahmani. Il primo a fine ciclo, il secondo che dovrebbe cominciarne uno. La pandemia che ha colpito il mondo, in questo caso non solo quello del calcio, ha cambiato i piani di tutti: “Dovrebbe giocare regolarmente Rrahmani al centro della difesa del Verona, con la curiosità che il 26enne kosovaro è il calciatore che recupera più palloni in serie A (376, nessuno come lui) e tra una settimana dovrebbe tornare al Napoli per la fine del prestito al Verona che lo aveva venduto a gennaio. Ma ci sarà il prolungamento fino al 31 agosto, idem per Callejon che è a fine ciclo con il club partenopeo”.