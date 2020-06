Arek modello Mertens? Nuovi incontri tra il direttore Giuntoli e l’entourage di Milik

Il centravanti polacco ha regalato il trofeo al Napoli condannando la Juve, una delle squadre che lo segue come possibile colpo di mercato per la prossima stagione. Arek ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli e il discorso rinnovo non ha fatto registrare passi avanti durante la fase di stop per l’emergenza coronavirus. Una situazione che resta aperta a tutte le soluzioni: sono in programma nuovi incontri tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage dell’attaccante al quarto anno in maglia azzurra e che in questa stagione ha segnato 12 gol in 24 partite, 9 in campionato e tre in Champions League. Quindi, restano possibili tutte le soluzioni, compresa una svolta in positivo, sul modello della situazione Mertens. Fonte: Il Mattino