Anni ’30, quando il Napoli giocava in versione estiva

Negli anni ’30 il campionato era solito concludersi a giugno: altri tempi, altro caldo. Nella memoria trova spazio per primo il match del 23 giugno 1929, a Milano, nello spareggio per determinare l’ultima squadra che avrebbe partecipato alla prima serie A con girone unico del 1929/30. Finì 2-2 con la Lazio, il presidente Ascarelli riuscì a ottenere l’ammissione per entrambi i team. All’anno seguente appartiene anche la prima gara di luglio, un pirotecnico 4-3 sul campo della Triestina con tripletta di Vojak. Goleade anche a fine giugno del 1933, 5-0 al Palermo e 5-3 sul campo dell’Ambrosiana-Inter che determinarono il primo terzo posto della storia, e 4-1 alla Juve il 7 giugno del 1942.

La seconda guerra mondiale interrompe i tornei 43-44 e 44-45: si riprende a fine ottobre del 1945 ed è inevitabile concludere la stagione a fine luglio, con due pareggi interni con Inter e Juventus al «Vomero». Finiscono a inizio luglio invece i campionati successivi, con gli azzurri che ottengono le prime vittorie in A (1-0 al Bari) e in B (2-1 al Brescia) nel settimo mese dell’anno. Fonte: Il Mattino