Ultime Hellas Verona – Gli scaligeri già con la testa rivolta al Napoli

L’Hellas Verona ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di martedì alle ore 19,30 allo stadio “Bentegodi” contro il Napoli. Gli scaligeri hanno svolto un defaticante, soprattutto quelli scesi in campo ieri contro il Cagliari, il resto del gruppo possesso palla e attivazione fisica. Domani seduta pomeridiana a porte chiuse e nel pieno rispetto delle norme in pieno Covid-19. Contro gli azzurri assente per squalifica Borini, dopo il rosso diretto preso contro i sardi di Zenga.

Fonte: hellasverona.it