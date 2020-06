Pressing alto e ripartenze: I due capisaldi del Napoli

Turnover e pressing, il piano Gattuso per la Champions

Il piano di Gattuso prevede il turnover tra una partita e l’altra (gli impegni si susseguiranno ogni tre giorni) e la rotazione degli azzurri in ogni sfida sfruttando al massimo la nuove regola dei cinque cambi,

Un obiettivo di Gattuso è ora quello di migliorare nel pressing e nel palleggio: cercare di recuperare il pallone un po’ più in alto e gestirlo in maniera ancora più pulita ed incisivo nell’impostazione. Ciò porterebbe a tenere il baricentro leggermente più alto e poter pungere ancora di più con le ripartenze in velocità. Il Napoli di Ringhio ha ritrovato innanzitutto grande solidità difensiva e ora proverà anche a rendersi ancora più pericoloso in attacco: primi segnali chiari arrivati già contro la Juve con i due pali colpiti, le due palle gol sventate da Buffon su Insigne e Demme. Fonte: Il Mattino