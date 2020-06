SERIE B – Gaetano avrà di fronte la “capolista” Benevento

Quest’oggi alle ore 18,00 allo stadio “Zini” di Cremona, i padroni di casa allenati da Bisoli affronteranno la capolista Benevento. Partita dalle mille insidie per i grigiorossi, molto probabilmente però vedrà partire dalla panchina Gianluca Gaetano. Il classe 2000 ad Ascoli non è entrato nel successo della Cremonese. Dall’altra parte Pippo Inzaghi non convoca Roberto Insigne, in compenso giocherà l’ex Napoli Cristian Maggio, partita che potrebbe avvicinare sempre più verso la promozione, visti anche i pareggi di Crotone e Frosinone.

Fonte: Franco Santo Corriere dello Sport