Serie A,25°giornata: L’Atalanta non ha dimenticato come si vince,demolito il Sassuolo!

Serie A ,recupero 25° giornata , Atalanta-Sassuolo:

Il Sassuolo parte bene e si rende pericolosa in due occasioni con Boga e Caputo , con entrambi che la piazzano all’angolino.Ma in tutte e due le occasioni trovano un attento Gollini che respinge.I padroni di casa rispondono , con il colpo di testa di Zapata che esce alto di poco.E subito dopo la conclsuisone di Freuler va largo.L’Atalanta trova poi il gol del vantaggio con Djimsiti ,che sfrutta una palla in area e la piazza all’angolino.Pochi minuti dopo arriva il raddoppio con Gomez,ma il gol viene annullato dopo l’intervento del VAR per fallo di mani.Il capitano bergamasco è comunque attivo e ci prova dalla distanza , con la palla che esce davvero di poco.E’ questione di pochi minuti ed arriva il 2-0 con Zaapata ,libero in area di testa batte il portiere .Neroazzurri inarrestabili,siglano il terzo gol grazie all’autogol di Bourabia .Nel finale di primo tempo gli uomini di De Zerbi si fanno vedere con Kyriakopoulos ,che solo contro il portiere indirizza male la palla di testa.Nella ripresa il Sassuolo prova ad rientrare in partita , con Defrel che da fuori area prova a superare il portiere , ma stasera Gollini è attento e neutralizza.Zapata cala il poker.Dagli sviluppi di un calcio di punizione di testa manda la palla con grande forza sul palo destro.L’Atalanta continua a costruire e cerca il quinto gol.Questa volta con un colpo di testa di Pasalic che va alto di poco sopra la traversa.Nel finale sempre gli uomini di Gasperini si rendono pericolosi con tiri dalla distanza che tengono Consigli impegnato in interventi importanti.Il Sassuolo trova il gol della bandiera nel recupero con una punizione a giro di Bourabia . Arriva il triplice fischio,l’Atalanta batte il Sassuolo per 4-1.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Djimsiti (86′ Toloi), Palomino, Hateboer, Freuler (69′ Malinovsky), De Roon, Gosens (69′ Castagne); Gomez (88′ Colley), Pasalic; Zapata (69′ Muriel). All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (46′ Muldur), Peluso, Marlon (69′ Magnani), Kyriakopoulos; Locatelli (76′ Obiang), Bourabia; Berardi (61′ Djuricic), Defrel, Boga (61′ Haraslin); Caputo. All. De Zerbi

Ammoniti: Toljan, Pasalic, Peluso, Marlon, Djimsiti, Muriel