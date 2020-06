Serie A: Torna la lotta scudetto, corsa europea e retrocessioni

SERIE A, PARTE LA MARATONA

Più di cento giorni senza campionato. 103 giorni per la precisione. Solo durante il secondo conflitto mondiale c’è stata una sosta più lunga. Senza pallone, ma in tanti nel pallone. Più di cento giorni dove il pallone non era tra i piedi di Mertens, Ronaldo, Lukaku, Immobile ma nella mani di Spadafora, Gravina, Dal Pino, Speranza, Brusaferro e company. Oggi Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Il tecnico dei doriani, Ranieri, ha fatto polemica alla vigilia: «Il campionato è falsato, per noi e per tutti. La situazione è molto diversa rispetto alla pausa estiva, anche se la preparazione è stata simile». 12 giornate in 42 giorni, dallo scudetto alle retrocessioni è tutto ancora da decidere. Il caldo, l’interminabile sosta, le porte chiuse potrebbero rimescolare gli equilibri. Si riparte e la quarantena soft (cancellato l’isolamento obbligatorio per la squadra in caso di positivo) garantisce l’arrivo al traguardo, il 2 agosto. In caso di emergenza c’è in piedi l’opzione dei playoff. Fonte: Il Mattino